Президент Узбекистана принял Матвиенко в Ташкенте

Глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Руководитель республики вручил спикеру Совфеда РФ, которая отмечает сегодня день рождения, букет из роз, гвоздик, тюльпанов и других цветов. Он был перевязан традиционной узбекскою тканью ручной работы.
Матвиенко передала узбекскому лидеру приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина. Она также поздравила Мирзиеева с проведением сессии Межпарламентского союза.
Помимо этого, глава СФ РФ выразила благодарность главе республики за внимание, которое в Узбекистане уделяется сохранению исторической памяти и Великой Отечественной войне.
В свою очередь, Мирзиеев передал приветствие российскому лидеру и добавил, что приедет в Москву в мае для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы.