Президент Узбекистана принял Матвиенко в Ташкенте

В Ташкенте прошла встреча Шавката Мирзиеева с главой Совета Федерации РФ. Валентина Матвиенко передала президенту Узбекистана приветствия от Владимира Путина.

Глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Руководитель республики вручил спикеру Совфеда РФ, которая отмечает сегодня день рождения, букет из роз, гвоздик, тюльпанов и других цветов. Он был перевязан традиционной узбекскою тканью ручной работы.

Матвиенко передала узбекскому лидеру приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина. Она также поздравила Мирзиеева с проведением сессии Межпарламентского союза.

Помимо этого, глава СФ РФ выразила благодарность главе республики за внимание, которое в Узбекистане уделяется сохранению исторической памяти и Великой Отечественной войне.

В свою очередь, Мирзиеев передал приветствие российскому лидеру и добавил, что приедет в Москву в мае для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы.