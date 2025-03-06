Вестник Кавказа

Президент Узбекистана принял Матвиенко в Ташкенте

Президент Узбекистана принял Матвиенко в Ташкенте
© Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
В Ташкенте прошла встреча Шавката Мирзиеева с главой Совета Федерации РФ. Валентина Матвиенко передала президенту Узбекистана приветствия от Владимира Путина.

Глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Руководитель республики вручил спикеру Совфеда РФ, которая отмечает сегодня день рождения, букет из роз, гвоздик, тюльпанов и других цветов. Он был перевязан традиционной узбекскою тканью ручной работы.

Матвиенко передала узбекскому лидеру приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина. Она также поздравила Мирзиеева с проведением сессии Межпарламентского союза.

Помимо этого, глава СФ РФ выразила благодарность главе республики за внимание, которое в Узбекистане уделяется сохранению исторической памяти и Великой Отечественной войне.

В свою очередь, Мирзиеев передал приветствие российскому лидеру и добавил, что приедет в Москву в мае для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Матвиенко дала оценку отношениям России и Узбекистана

Матвиенко дала оценку отношениям России и Узбекистана

Президент Узбекистана примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Президент Узбекистана примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Москву и Ташкент связали рейсы Centrum Air

Москву и Ташкент связали рейсы Centrum Air

Россия вошла в топ-5 по числу туристов в Узбекистане

Россия вошла в топ-5 по числу туристов в Узбекистане

Дагестан и Узбекистан объединяются в туризме

Дагестан и Узбекистан объединяются в туризме

&quot;Уральские авиалинии&quot; будут летать в Узбекистан из Сочи и Красноярска

"Уральские авиалинии" будут летать в Узбекистан из Сочи и Красноярска

Гражданин Узбекистана пытался въехать в Россию как багаж

Гражданин Узбекистана пытался въехать в Россию как багаж

Вячеслав Володин встретился с председателем Сената Узбекистана

Вячеслав Володин встретился с председателем Сената Узбекистана

Узбекистан получит 40 мини-ГЭС из Удмуртии

Узбекистан получит 40 мини-ГЭС из Удмуртии

В Краснодаре начнет ходить автобус SAZ из Узбекистана

В Краснодаре начнет ходить автобус SAZ из Узбекистана

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы