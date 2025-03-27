Иск оппозиции к ЦИК Грузии отклонил суд в Тбилиси

Крахом окончилась попытка грузинской оппозиции оспорить ряд ограничений, которые ранее были введены Центризбиркомом Грузии. Они касаются возможностей, которыми обладают наблюдатели на избирательных участках. Следующие выборы пройдут в Грузии уже в октябре.

Иск оппозиционной коалиции "Сильная Грузия", который она подавала вместе с НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) к Центральной избирательной комиссии Грузии, был отклонен городским судом Тбилиси.

В нем оппозиция требовала отменить постановление ЦИК, которое накладывало ряд ограничений на работу наблюдателей на избирательных участках в день выборов. Однако суд признал законность этого документа.

Теперь наблюдатели не смогут мешать избирателю перемещаться по помещению, предназначенному для голосования. Кроме того, они лишились возможности требовать от избирателя, чтобы он показал удостоверение личности. Запрещается также забирать его у избирателя.

Еще один запрет связан со съемкой (фото, видео или иным способом) документы, подтверждающие верификацию, либо личные данные избирателей, с аппарата верификации.

Напомним, ближайшие выборы в Грузии состоятся в октябре. Это будут муниципальные выборы – на них будут избирать мэров и членов местных совещательных органов (сакребуло) в 64 городах и районах Грузии. Будет ли участвовать в них оппозиция – пока не известно, так как оппозиционеры пока не комментировали эту возможность.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предрек правящей "Грузинской мечте" триумфальную победу на выборах в органы местного самоуправления. Он подчеркнул, что рейтинг "Мечты" вырос с парламентских выборов, так что оппозицию ждет сокрушительное поражение: по прогнозу главы правительства, оппозиционные партии не получат ни одного места во всех 64 городах и районах.