Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Александр Овечкин побил более чем 30-летний рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Рекордная шайба была заброшена им в ворота "Нью-Йорк Айлендерс".

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Рекордную шайбу 39-летний россиянин забросил в матче c "Нью-Йорк Айлендерс".

Всего в текущем сезоне Овечкин провел уже 61 встречу, набрав в них 69 очков (42+27). Он повторил достижение Гретцки в предыдущей встрече против "Чикаго Блэкхоукс".

Напомним, Гретцки установил рекорд в марте 1994 года, забросив 802-ю шайбу, которая позволила ему обойти Горди Хоу (801). Таким образом, рекорд канадца продержался более 31 года.