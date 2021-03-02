Восстановление территориальной целостности Грузии реально – Кобахидзе

Грузинский премьер заявил, что видит возможность для воссоединения Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Для этого нужно терпеливо и правильно вести политику.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал возможным воссоединение с Абхазией и Южной Осетией, передает телеканал Imedi.

"Восстановление территориальной целостности (Грузии), я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике"

– Кобахидзе

Политик отметил, что на решение этого вопроса будут влиять разные факторы, но возможность воссоединения имеется.

Конфликт Грузии и Южной Осетии произошел в августе 2008 года, он был остановлен после введения российских войск. В конце августа Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.