Делегация грузинской диаспоры в РФ совершит рабочий визит в Грузию

Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе совершит рабочий визит в Грузию. Он приедет в страну вместе с делегацией. Главная цель визита – укрепление связей со своей исторической родиной.

Рабочий визит главы грузинской диаспоры в Российской Федерации Давида Цецхладзе готовится в Грузию. Его анонсировал сам общественный деятель.

Цецхладзе отправится в Грузию вместе с делегацией.

По его словам, визит предназначен для увеличения количества возможностей укрепления связей с Грузией, что должно принести пользу новым поколениям.

Кроме того, Цецхладзе призвал готовиться к наращиванию потока граждан Грузии, которые будут переезжать в Россию.

"На сегодняшний день уже наблюдается рост граждан Грузии в РФ, и нам с вами надо содействовать их интеграции здесь"

– глава грузинской диаспоры

Цецхладзе уточнил, что визовые послабления, а также возможности получать образование и работать в России, не имея при этом визы, стало импульсом для наращивания числа граждан Грузии, которые переезжают в Россию. Он подчеркнул, что ради этого многие уезжают из Америки и Европейского союза.

Напомним, в феврале состоялось первое в 2025 году заседание Российско-грузинского делового совета. Оно прошло в Москве, в Торгово-промышленной палате. В ходе него вице-президент ТПП Владимир Падалко рассказал, что к 2024 году российский рынок стал для Грузии более важен, чем рынок Европы, что находит отражение в цифрах: российско-грузинский товарооборот за прошлый год превысил $2,5 млрд, а доля России в товарообороте Грузии уступает только Турции.

На заседании выступил и Цецхладзе, который занимает пост зампредседателя совета. Он напомнил, что российский и грузинский народы исторически дополняли друг друга, указал на важность развития дружественных связей Москвы и Тбилиси, а также выразил уверенность, что практически родственные связи народы России и Грузии сумели сберечь благодаря объединяющей их истории.