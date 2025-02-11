Вестник Кавказа

Делегация грузинской диаспоры в РФ совершит рабочий визит в Грузию

Делегация грузинской диаспоры в РФ совершит рабочий визит в Грузию
© Фото: страница Давида Цецхладзе в соцсети
Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе совершит рабочий визит в Грузию. Он приедет в страну вместе с делегацией. Главная цель визита – укрепление связей со своей исторической родиной.

Рабочий визит главы грузинской диаспоры в Российской Федерации Давида Цецхладзе готовится в Грузию. Его анонсировал сам общественный деятель.

Цецхладзе отправится в Грузию вместе с делегацией.

По его словам, визит предназначен для увеличения количества возможностей укрепления связей с Грузией, что должно принести пользу новым поколениям.

Кроме того, Цецхладзе призвал готовиться к наращиванию потока граждан Грузии, которые будут переезжать в Россию.

"На сегодняшний день уже наблюдается рост граждан Грузии в РФ, и нам с вами надо содействовать их интеграции здесь"

– глава грузинской диаспоры

Цецхладзе уточнил, что визовые послабления, а также возможности получать образование и работать в России, не имея при этом визы, стало импульсом для наращивания числа граждан Грузии, которые переезжают в Россию. Он подчеркнул, что ради этого многие уезжают из Америки и Европейского союза.

Напомним, в феврале состоялось первое в 2025 году заседание Российско-грузинского делового совета. Оно прошло в Москве, в Торгово-промышленной палате. В ходе него вице-президент ТПП Владимир Падалко рассказал, что к 2024 году российский рынок стал для Грузии более важен, чем рынок Европы, что находит отражение в цифрах: российско-грузинский товарооборот за прошлый год превысил $2,5 млрд, а доля России в товарообороте Грузии уступает только Турции.

На заседании выступил и Цецхладзе, который занимает пост зампредседателя совета. Он напомнил, что российский и грузинский народы исторически дополняли друг друга, указал на важность развития дружественных связей Москвы и Тбилиси, а также выразил уверенность, что практически родственные связи народы России и Грузии сумели сберечь благодаря объединяющей их истории.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1675 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Прямой рейс свяжет Батуми с российским городом

Прямой рейс свяжет Батуми с российским городом

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Батуми и Нижний Новгород свяжет авиасообщение

Батуми и Нижний Новгород свяжет авиасообщение

Черное море: кто контролирует, чем торгуют и в чем его важность?

Черное море: кто контролирует, чем торгуют и в чем его важность?

Имя призывавшего Грузию к конфликту с Россией демократа из США раскрыли в Тбилиси

Имя призывавшего Грузию к конфликту с Россией демократа из США раскрыли в Тбилиси

Военно-Грузинская дорога снова открылась для всех

Военно-Грузинская дорога снова открылась для всех

Россияне теряют интерес к грузинскому вину

Россияне теряют интерес к грузинскому вину

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Верхний Ларс открыли для всего транспорта

Верхний Ларс открыли для всего транспорта

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы