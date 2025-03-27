Пекин заявил об интерес к строительству АЭС в Армении

Китай заинтересован в строительстве АЭС на территории Армении. Ереван планирует запустить станцию в течение десяти лет.
Временный поверенный в делах Китая в Армении Мин Чэнь заявил об интересе Пекина к атомным проектам на территории республики.
Как поведали СМИ, власти Армении планируют создание новой АЭС, которая должна заменить действующую Мецаморскую АЭС, срок эксплуатации которой рассчитан до 2036 года.
Ереван намерен запустить новую АЭС до завершения работы Мецаморской АЭС, в модернизации которой принимал участие "Росатом".
Дипломат Пекина также выразил заинтересованность в вовлечении Армении в транспортные проекты Китая.