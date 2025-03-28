Вестник Кавказа

Президент Узбекистана примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Шавкат Мирзиеев
© Фото: Сайт президента России
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву во время праздничных торжеств по случаю 80-летия Победы, проинформировал пресс-секретарь лидера центральноазиатской республики Шерзод Асадов.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве"

– Шерзод Асадов 

В офисе узбекистанского президента сообщили, что возможность предстоящего визита лидера республики в Россию обсуждалась на встрече Мирзиеева  с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.

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