Президент Узбекистана примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву во время праздничных торжеств по случаю 80-летия Победы, проинформировал пресс-секретарь лидера центральноазиатской республики Шерзод Асадов.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве"
– Шерзод Асадов
В офисе узбекистанского президента сообщили, что возможность предстоящего визита лидера республики в Россию обсуждалась на встрече Мирзиеева с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.