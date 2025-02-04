Вестник Кавказа

В Китае заявили, что пошлины США ударят по странам глобального Юга

В Китае заявили, что пошлины США ударят по странам глобального Юга
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Китае прогнозируют тяжелые последствия для мировой экономики из-за новых американских пошлин. Особо уязвимы в свете новых ограничений страны глобального Юга.

Решение президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин на импорт нанесет большой ущерб экономике развивающихся стран глобального Юга, заявили в МИД Китая. 

"Злоупотребление пошлинами со стороны США равносильно лишению стран, особенно стран глобального Юга, их права на развитие"

– представитель МИД КНР Линь Цзянь 

Напомним, что на прошлой неделе Президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт из 185 стран. Базовая ставка Трампа составила 10%, однако для некоторых стран-импортеров показатель оказался значительно выше. Так, товары из Китая по новым правилам будут облагаться пошлиной в 34%. 

Власти КНР ранее осудили это решение, а также ввели зеркальные пошлины на американский импорт в 34%.

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