Вестник Кавказа

Разрешение на заграничные гранты нужно будет получать в Грузии

Разрешение на заграничные гранты нужно будет получать в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии намерены еще больше ужесточить условия получения гражданами или организациями финансирования из-за рубежа. Согласно новым поправкам в законодательство, вскоре для получения гранта из иностранного источника потребуется разрешение грузинского правительства.

Получить грант из-за границы без одобрения властей скоро не смогут жители и организации Грузии, соответствующие поправки уже вносятся в парламент республики. Подробно о готовящемся новшестве рассказал первый зампредседателя фракции "Грузинская мечта" (правящая партия) Ираклий Кирцхалия.

Парламентарий пояснил, что грант как таковой по своей природе должен служить для укрепления суверенитета и безопасности страны. Поэтому, подчеркнул депутат, необходимо, чтобы потенциальные получатели зарубежных грантов заранее запрашивали согласие грузинского правительства (либо уполномоченного лица или организации). В таком случае, пояснил Кирцхалия, никакие внешние силы не смогут дать средства на кампании, которые продвигали бы использование коктейлей Молотова, акций протеста насильственного характера и прочие деструктивные поступки.

Первый зампредседателя правящей фракции уточнил, что в ряде случаев разрешения на грант запрашивать не будет нужно:

  • при получении средств на учебу;
  • при получении денег на научную деятельность за границей;
  • спортивным ассоциациям.

Говоря о сроках, парламентарий заверил, что закон будет принят в максимально сжатые сроки, и вся процедура будет проводиться в ускоренном режиме.

Контролировать процесс, уточнил Кирцхалия, будет Антикоррупционное бюро, которое действует при правительстве. За получение гранта без позволения правительства придется заплатить весьма крупный штраф, причем не фиксированный: его сумма будет равняться удвоенной сумме гранта.

Напомним, неделю назад грузинское законодательство об иноагентах было ужесточено – первого апреля парламент принял закон, аналогичный американскому FARA, согласно которому статус иноагентов могут получить и физические лица. Кроме того, новый закон предполагает в том числе уголовную ответственность за его нарушение.

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