В Грузии доходы IT-сектора сократились на 12%

В Грузии за прошлый год сократились доходы IT-сектора после рекордных прибылей в 2023 году.

Нацбанк Грузии опубликовал данные о доходах IT-сектора в стране. Согласно информации финансового регулятора, доходы сферы информационных технологий упали на 12% за минувший год.

Сообщается, что IT-компании страны заработали за год чуть менее $700 млн. Это на $96 млн меньше показателей 2023 года.

Отметим, что в 2023 году компании, связанные с разработкой компьютерных программ, заработали рекордные $784 млн. Результата удалось добиться за счет наплыва IT-специалистов из России, Украины и Беларуси.

В Минэкономики Грузии ранее сообщили, что стартап-компании из республики получат возможность свою продукцию в технологическом хабе, который откроется в этом году в США.