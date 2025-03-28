Вестник Кавказа

В Грузии доходы IT-сектора сократились на 12%

В Грузии доходы IT-сектора сократились на 12%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии за прошлый год сократились доходы IT-сектора после рекордных прибылей в 2023 году.

Нацбанк Грузии опубликовал данные о доходах  IT-сектора в стране. Согласно информации финансового регулятора, доходы сферы информационных технологий упали на 12% за минувший год. 

Сообщается, что IT-компании страны заработали за год чуть менее $700 млн. Это на $96 млн меньше показателей 2023 года. 

Отметим, что в 2023 году компании, связанные с разработкой компьютерных программ, заработали рекордные $784 млн. Результата удалось добиться за счет наплыва IT-специалистов из России, Украины и Беларуси. 

В Минэкономики Грузии ранее сообщили, что стартап-компании из республики получат возможность свою продукцию в технологическом хабе, который откроется в этом году в США.

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