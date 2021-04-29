Авиатопливо SAF будут производить в Казахстане

Завод по производству экологического авиатоплива появится в Казахстане. Проект будет реализован при участии США, в планах разработка ТЭО.

Предприятие по производству экологического авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) будет открыто в Казахстане.

Компании "КазМунайГаз-Аэро", KazFoodProducts и американская LanzaJet, Inc. подписали соглашение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО).

Этап разработки пред-ТЭО был завершен в 2024 году. К концу текущего года ожидается, что будет готово ТЭО.

"Реализация проекта имеет особое значение в контексте поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по превращению Казахстана в международный авиационный хаб с развитым транзитным потенциалом"

– КазМунайГаз-Аэро

Предстоит определиться с выбором оптимального региона для строительства завода, установить объемы производства, определиться с другими ключевыми параметрами. После этого будет принято инвестиционное решение.

Открытие предприятия по производству топлива из ненефтяных ресурсов приблизит Казахстан к достижению углеродной нейтральности в рамках Парижского соглашения.