Вестник Кавказа

Армения обвинила Россию в прекращении поставок оружия

Армения обвинила Россию в прекращении поставок оружия
© Фото: Сайт Совета Безопасности Армении
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил РФ в несоблюдении контрактов по обеспечению вооружением республику, а также раскрыл причины ситуации.

Только от позиции российской стороны зависят отношения Еревана и Москвы в аспекте военного взаимодействия и в вопросе безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам поставки российских партнеров оружия и военной техники от более 95% снизились до 10% и менее. Это стало возможно исключительно по инициативе России.

"Именно Россия решила не поставлять оружие и боеприпасы. Кстати, они до сих пор не в полной мере поставили то, что планировалось по контрактам. Интересно, что в ситуации, когда жалуются представители РФ, что Армения закупает оружие в других странах, они тем не менее не продолжают поставки по контрактам 2021-2022 гг."

- Армен Григорян

Он также объяснил, с чем связано изменение поведения Москвы: российская сторона указывает события на Украине.

Это уже не первый раз, когда Армения обвиняет Россию в невыполнении обязательств с 2022 года.

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