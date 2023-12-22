Армения обвинила Россию в прекращении поставок оружия

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил РФ в несоблюдении контрактов по обеспечению вооружением республику, а также раскрыл причины ситуации.

Только от позиции российской стороны зависят отношения Еревана и Москвы в аспекте военного взаимодействия и в вопросе безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам поставки российских партнеров оружия и военной техники от более 95% снизились до 10% и менее. Это стало возможно исключительно по инициативе России.

"Именно Россия решила не поставлять оружие и боеприпасы. Кстати, они до сих пор не в полной мере поставили то, что планировалось по контрактам. Интересно, что в ситуации, когда жалуются представители РФ, что Армения закупает оружие в других странах, они тем не менее не продолжают поставки по контрактам 2021-2022 гг."

- Армен Григорян

Он также объяснил, с чем связано изменение поведения Москвы: российская сторона указывает события на Украине.

Это уже не первый раз, когда Армения обвиняет Россию в невыполнении обязательств с 2022 года.