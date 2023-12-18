Ереван: Россия и Армения - союзники, но…

В армянском парламенте заявили, что Россия и Армения - союзники. Он отметил, что в Армении нет антироссийских настроений, но есть неприятие некоторых шагов.

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Россия и Армения являются союзниками.

Он напомнил, что между странами подписано союзническое соглашение, поэтому на данный момент Россия - государство-союзник.

"Мы работаем над тем, чтобы союзник начал в какой-то момент выполнять свои обязательства"

- Ален Симонян

Спикер подчеркнул, что в Армении сегодня нет антироссийских настроений, а армянский и русский народы - дружественные. При этом он добавил, что в стране есть неприятие некоторых шагов.