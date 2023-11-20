Армения не хочет расставаться с ЕАЭС

Товарооборот Армении со странами ЕАЭС продолжает расти. Последние данные назвал глава Минэкономики РА Ваан Керобян.

Армения почти в 1,5 раза нарастила товарооборот со странами ЕАЭС, сообщил министр экономики Ваан Керобян.

"Мы предполагаем, что эта тенденция сохранится в последующие годы"

– глава Минэкономики

В то же время, министр обратил внимание на шаги, которые реализует правительство для диверсификации армянской внешней экономики. Одна из основных целей в этом направлении, по его словам, – развитие товарооборота в иных направлениях.

В середине ноября вице-премьер Мгер Григорян рассказал о росте торговли РА со странами ЕАЭС на 47,5%. Общий ее объем, по словам чиновника, на тот момент достигал $5 млрд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Напомним, на прошлой неделе в ходе пресс-конференции президент РФ усомнился, что прекращение членства в ЕАЭС, ОДКБ или в СНГ входит в интересы Еревана.

"В конечном итоге это выбор государства… Но что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, то мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжить работу в интеграционных объединениях"

– Владимир Путин

Армения зависит от ЕАЭС

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, если контакты с ОДКБ Ереван постарается сократить до нуля в ближайшее время, то портить отношения с ЕАЭС армянские власти в обозримой перспективе не будут.

"Армянская экономика сейчас слишком сильно зависит от тех преференций, которые республике дает членство в ЕАЭС. К примеру, каждый седьмой работоспособный гражданин Армении зарабатывает деньги в России – и благодаря участию их страны в Евразийском союзе они не только свободно въезжают на территорию РФ, но и могут сразу устраиваться на работу без оформления миграционных и трудовых документов. ЕАЭС – это в том числе свобода рабочей силы, что позволяет армянским гражданам проще находить работу и больше зарабатывать", - прежде всего сказал он.

"В не меньшей степени выгоды от участия Еревана в ЕАЭС получают армянские компании, для которых действуют свободы движения товаров и услуг. Возможность возить без дополнительных таможенных сборов свои товары на крупнейший в регионе рынок сбыта обеспечивает армянским экспортерам более высокую конкурентоспособность и, как следствие, лучшие продажи. Если от ОДКБ Ереван так и не получил того, что хотел, то на ЕАЭС он зарабатывает ежеминутно, ведь больше прибыли у армянских граждан и предприятий означает больше налогов в бюджет Армении. В этой связи, какой бы антироссийской по заказу западных сил ни была политика правительства Никола Пашиняна, о выходе из ЕАЭС оно не будет даже задумываться", - прогнозирует Андрей Петров.

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

"Кстати, по это причине членство в ЕАЭС будет не только надежной привязкой Армении к постсоветскому пространству, но и потенциальным рычагом давления на нее. Вряд ли Москва, избравшая умиротворяющий курс в задаче восстановления отношений с Ереваном, будет этот рычаг задействовать, но тем не менее он есть. Учитывая узость интересов Запада в Армении, рассчитывать на замену российского рынка сбыта какими-либо европейскими армянским властям не приходится. Отказываться от свободы рабочей силы, движения товаров и услуг в ЕАЭС они ни в коем случае не будут, если им не изменит разум (но тогда они не смогут выиграть ближайшие выборы из-за того, что лишили избирателей заработка). Следовательно, дрейф Армении на Запад будет весьма ограниченным", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".