Вестник Кавказа

Генпрокуратура обвинила экс-министра обороны Грузии в неявке на заседание комиссии

Генпрокуратура обвинила экс-министра обороны Грузии в неявке на заседание комиссии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывшего главу Минобороны Грузии Ираклия Окруашвили обвинили в неявке на заседании временной комиссии, расследующей преступления предыдущей власти. Обвинения предъявила Генпрокуратура страны.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения экс-главе Минобороны страны Ираклию Окруашвили (2004 - 2006 годы) за неявку на заседание временной комиссии по расследованию режима бывшего президента Михаила Саакашвили.

По прибытии в прокуратуру экс-министр заявил, что "никакой комиссии не существует, так же как и нет парламента Грузии".

В скором времени прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Окруашвили. О том, что именно будет требовать ведомство, не сообщается.

Ранее схожие обвинения от Генпрокуратуры получили лидеры оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамука Мдинарадзе и Бадри Джапаридзе. В качестве меры пресечения суд избрал залог по 50 тыс лари (примерно $18 тыс) для каждого из них.

Напомним, что временная комиссия по расследованию преступлений периода правления Саакашвили с 2003 по 2012 годы начала работу в феврале этого года. После ее окончания она обратиться с заявлением в прокуратуру, на основании которого подаст иск в Конституционный суд для признания партии "Единое национальное движение", созданной Саакашвили, незаконной.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения оппозиционному бизнесмену Хазарадзе

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения оппозиционному бизнесмену Хазарадзе

Мошенник поплатится за продажу билетов на несуществующий концерт Стинга в Тбилиси

Мошенник поплатится за продажу билетов на несуществующий концерт Стинга в Тбилиси

Зурабишвили продолжает надеяться на проведение новых выборов в парламент Грузии

Зурабишвили продолжает надеяться на проведение новых выборов в парламент Грузии

Генпрокуратура Грузии занялась расследованием посягательства на госинтересы страны

Генпрокуратура Грузии занялась расследованием посягательства на госинтересы страны

Парламентские выборы в Грузии 2024 невозможно было фальсифицировать – Генпрокуратура

Парламентские выборы в Грузии 2024 невозможно было фальсифицировать – Генпрокуратура

ЦИК Грузии сотрудничает с прокуратурой в расследовании фальсификаций на выборах

ЦИК Грузии сотрудничает с прокуратурой в расследовании фальсификаций на выборах

«Грузинская мечта» докажет нарушения оппозиции во время выборов

«Грузинская мечта» докажет нарушения оппозиции во время выборов

Лидер «Сильной Грузии» пройдет допрос о фальсификациях на выборах

Лидер «Сильной Грузии» пройдет допрос о фальсификациях на выборах

В Грузии расследуют 47 уголовных дел по фактам фальсификаций на выборах

В Грузии расследуют 47 уголовных дел по фактам фальсификаций на выборах

Зурабишвили призвала прокуратуру заняться своим делом и не беспокоить ее

Зурабишвили призвала прокуратуру заняться своим делом и не беспокоить ее

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы