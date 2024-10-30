Генпрокуратура обвинила экс-министра обороны Грузии в неявке на заседание комиссии

Бывшего главу Минобороны Грузии Ираклия Окруашвили обвинили в неявке на заседании временной комиссии, расследующей преступления предыдущей власти. Обвинения предъявила Генпрокуратура страны.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения экс-главе Минобороны страны Ираклию Окруашвили (2004 - 2006 годы) за неявку на заседание временной комиссии по расследованию режима бывшего президента Михаила Саакашвили.

По прибытии в прокуратуру экс-министр заявил, что "никакой комиссии не существует, так же как и нет парламента Грузии".

В скором времени прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Окруашвили. О том, что именно будет требовать ведомство, не сообщается.

Ранее схожие обвинения от Генпрокуратуры получили лидеры оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамука Мдинарадзе и Бадри Джапаридзе. В качестве меры пресечения суд избрал залог по 50 тыс лари (примерно $18 тыс) для каждого из них.

Напомним, что временная комиссия по расследованию преступлений периода правления Саакашвили с 2003 по 2012 годы начала работу в феврале этого года. После ее окончания она обратиться с заявлением в прокуратуру, на основании которого подаст иск в Конституционный суд для признания партии "Единое национальное движение", созданной Саакашвили, незаконной.