Песков заявил о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном

Москва осознает необходимость в дальнейших контактах с Вашингтоном, но информации о возможных встречах представителей Кремля и Белого дома пока нет.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков проинформировал общественность о ходе контактов между Москвой и Вашингтоном. По словам Пескова, стороны видят необходимость в дальнейших встречах, но конкретной даты возможных консультаций пока нет.

"Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем"

– Дмитрий Песков

Ранее спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил российским СМИ, что переговоры между Белым домом и Кремлем могут состояться в течение недели.