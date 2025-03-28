Вестник Кавказа

Песков заявил о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном

Песков заявил о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва осознает необходимость в дальнейших контактах с Вашингтоном, но информации о возможных встречах представителей Кремля и Белого дома пока нет.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков проинформировал общественность о ходе контактов между Москвой и Вашингтоном. По словам Пескова, стороны видят необходимость в дальнейших встречах, но конкретной даты возможных консультаций пока нет. 

"Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем"

– Дмитрий Песков 

Ранее спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил российским СМИ, что переговоры между Белым домом и Кремлем могут состояться в течение недели.

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