Иран считает Оман подходящим местом для переговоров с США

Тегеран рассматривает Оман в качестве места для возможных непрямых переговоров с США по ядерному вопросу.
Оман может стать местом для переговоров с США через посредников, сообщил представитель МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи.
"В том случае, если подобный процесс обретет форму, Оман будет главным кандидатом на то, чтобы провести такие переговоры"
– Исмаил Багаи
Багаи также не подтвердил информацию о непрямых контактах, которые якобы стартовали между США и Ираном. Также представитель МИД Ирана заявил о недостоверности информации о переговорном комитете.
Отметим, что Оман уже выполнял посреднические функции при передачи сообщений между Ираном и США.