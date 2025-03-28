Иран считает Оман подходящим местом для переговоров с США

Тегеран рассматривает Оман в качестве места для возможных непрямых переговоров с США по ядерному вопросу.

Оман может стать местом для переговоров с США через посредников, сообщил представитель МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи.

"В том случае, если подобный процесс обретет форму, Оман будет главным кандидатом на то, чтобы провести такие переговоры"

– Исмаил Багаи

Багаи также не подтвердил информацию о непрямых контактах, которые якобы стартовали между США и Ираном. Также представитель МИД Ирана заявил о недостоверности информации о переговорном комитете.

Отметим, что Оман уже выполнял посреднические функции при передачи сообщений между Ираном и США.