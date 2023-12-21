Константин Тасиц: Главный успех Азербайджана – восстановление территориальной целостности

О том, с каким багажом Азербайджан вступает в новый этап развития и какие перспективы ему открываются, "Вестник Кавказа" побеседовал с экспертом по Южному Кавказу Константином Тасицем.

После ликвидации сепаратистского режима в Ханкенди и восстановления конституционного строя Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района в истории Азербайджанской Республики завершилась целая эпоха. Как отметил в недавнем интервью президент Ильхам Алиев, ее сменит новая эпоха, в которой у страны будут новые цели и задачи.

- Константин Игоревич, по вашей оценке, каких успехов к настоящему времени добился Азербайджан в XXI веке?

- В первую очередь необходимо сказать о том, что Азербайджану удалось восстановить территориальную целостность – а это задача, которая возникла с появлением независимого государства и сопровождала ее развитие вплоть до 2020-го годов.

Во-вторых, в Азербайджане за это время были созданы устойчивые государственные институты, и сегодня в республике действует достаточно прочная политическая система с соответствующими атрибутами – сильной армией и стабильной системой политических партий.

В-третьих, власти Азербайджана выстроили эффективную систему многовекторной внешней политики. Сегодня Азербайджан занимает сбалансированную позицию, имеет союзнический договор с Турцией и союзническую декларацию с Россией. Одновременно Азербайджан является стратегическим партнером Европейского Союза в области энергетики и, несмотря на определенные шероховатости, выстраивает взаимовыгодные отношения с Ираном. Также в последние годы Баку сделал важным вектором внешней политики взаимодействие со странами Центральной Азии.

В-четвертых, в XXI веке в Азербайджане была создана прочная экономическая система. Да, она была изначально основана на получении нефтегазовых доходов, но тем не менее Азербайджан – это крупнейшая экономика на Южном Кавказе и самый большой рынок. Это тоже можно поставить в заслугу республике и ее руководству.

- На ваш взгляд, какой была роль высшего руководства Азербайджана в его истории последних десятилетий?

- В фундаменте сегодняшних успехов Азербайджана лежат результаты работы предыдущего президента Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев на протяжении двадцати лет успешно продолжал и развивал курс на обеспечение внутренней стабильности и укрепление государства.

- Какие задачи стоят сегодня перед Азербайджаном после закрытия Карабахского вопроса?

- Задачи во внешней политике – сохранить сбалансированную позицию, чтобы исключить вовлечение в ту сложную геополитическую ситуацию, которая сложилась в мире. Мы видим, что существуют стратегические риски, связанные с противоборством глобальных держав, и риски в соседних регионах, я имею в виду то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Расширение ближневосточного конфликта будет представлять угрозу для республики, и этого тоже следует избежать.

В экономической сфере стоят задачи диверсификации экономики и поиска новых точек роста в ненефтяных отраслях. В социальной сфере – задачи уменьшения социального расслоения и продолжения борьбы с бедностью, повышения уровня благосостояния граждан. Сохранятся задачи повышения эффективности государственного управления путем борьбы с коррупцией и постепенной ротации чиновников.

Отдельной внешнеполитической задачей, конечно, останется проблема нормализации отношений с Арменией, неурегулированность которых также является риском. Это соседние государства, и общую географию никуда не денешь, поэтому стоит ожидать новых усилий по установлению стабильного мира между Баку и Ереваном.