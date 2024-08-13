МИД Азербайджана: Баку готов договориться с Ереваном о мире в Москве

Москва - подходящая площадка для переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией, заявил глава МИД Азербайджана. Вопрос урегулирования на Южном Кавказе стал одной из тем, которые обсуждаются сегодня в Баку президентами Путиным и Алиевым.

Азербайджан открыт к переговорному процессу с Арменией, такое заявление сделал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что азербайджанская сторона нацелена на нормализацию отношений с соседней республикой и открыта к переговорам - как двусторонним, так и при содействии других стран, использовании переговорных площадок. Россия является подходящей площадкой для переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном.

"Российская площадка всегда была приемлемой для таких переговоров"

– глава МИД Азербайджана

По мнению министра, мирный договор между двумя странами помог бы снять вопрос необоснованных требований, возникающих у Еревана.

"Это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций, а это должно найти свое отражение в юридически обоснованной форме"

– глава МИД Азербайджана

Байрамов также высоко оценил роль российского лидера в вопросе урегулирования конфликта между АР и РА в 2020 году, об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

Баку устраивает российская площадка переговоров

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что для Баку Россия приемлема как площадка для переговоров благодаря подходу Москвы к армяно-азербайджанскому урегулировании и ее нацеленности на стабилизацию мирного состояния региона.

"Прежде всего надо сказать, что Азербайджан не раз подчеркивал: для него принципиально не место проведения, а те договоренности, которые будут достигнуты, их устойчивый и долгосрочный характер. Однако для республики было неприемлемо посредничество государств, не выдерживающих политический баланс, в частности, Франции, поскольку она заняла одностороннюю позицию поддержки Армении и именно из-за этого перестала быть посредником", - сказал он.

"Россия выгодно отличается Франции в этом плане тем, что занимает компромиссную, взаимоприемлемую и для Азербайджана, и для Армении позицию, продвигая разумные решения и помогая достичь устраивающих все стороны договоренностей. Поэтому сейчас, в свете государственного визита Владимира Путина в Баку, МИД АР подтверждает свою позицию: Азербайджан в принципе готов на московской площадке вести переговоры по мирному договору с Арменией", - продолжил Константин Тасиц.

У России есть возможности для эффективного посредничества. "Россия способна помочь сторонам найти необходимые формулировки или найти развязки для тех проблемных вопросов, которые сохраняются по тексту мирного договора. Также она может предоставить нейтральную площадку. Россия не поддерживает в одностороннем порядке ни Армению, ни Азербайджан – она стремится к тому, чтобы стороны договорились на равноправной и взаимоприемлемой основе", - заключил эксперт по Южному Кавказу.