Вестник Кавказа

Протестующие против Пашиняна блокируют дороги цепями и мусорными баками в Ереване

Протестующие против Пашиняна блокируют дороги цепями и мусорными баками в Ереване
© Фото: Telegram-канал протестного движения
Акции протеста с требованием отставки премьера Армении стартовали с утра в Ереване. Противники Пашиняна перегораживают улицы города, используя как подручные средства, так и цепи.

В знак протеста против политики правительства участники демонстраций блокируют улицы Еревана, видео с места событий протестное движение публикует в своем Telegram-канале.

Так, проспект Мясникяна, которые связывает спальные районы с центром Еревана и весьма загружен, особенно по утрам, был перегорожен цепью. Однако она провисела всего несколько минут – полицейские оперативно разблокировали дорогу, перерубив ее. Тем не менее, даже этого небольшого промежутка времени хватило для образования пробки.

На проспекте Тигран Мец молодые участники протестов выстроились на пешеходном переходе, закрыв проезд своими телами.

На перекрестке улиц Анрапетутюн и Вардананц протестующие использовали мусорные баки.

Кроме того, сообщается о блокировании проспекта Свободы.

Одновременно десятки человек продолжают оставаться в палаточном лагере на проспекте Баграмяна, неподалеку от парламента. Они провели там уже вторую ночь.

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