Националистическая оппозиция в Армении начинает митинговать нон-стоп

Лидер нынешних протестов в Армении Баграт Галстанян призвал недовольных политикой премьера Никола Пашиняна устроить массовую четырехдневную забастовку. По его словам, эта мера поможет добиться отставки правительства.

С завтрашнего дня в Армении стартуют непрерывные уличные протесты параллельно с всеобщей забастовкой – по крайней мере, их анонсировал на сегодняшнем митинге лидер движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Галстанян.

"Мы можем решить задачу, если, начиная с завтрашнего дня, 4 дня нон-стоп, без хождения на работу, без отдыха, без сна мы будем на улице и навяжем свою волю"

– Галстанян

Он уточнил, что главное требование – отставка премьер-министра. Галстанян подчеркнул, что оппозиционные фракции должны добиться заседания Нацсобрания, на котором оно было бы обсуждено. Архиепископ назвал даже дату и время – вторник 11 июня, 16:30 (15:30 мск).

По мнению лидера протестов, протестующие на улицах Еревана помогут депутатам принять верное решение.

Галстанян обратился с призывом поддержать его инициативу ко всем слоям общества, включая бизнесменов, деятелей культуры и силовиков, а также к политикам, в том числе и представителям правящей партии "Гражданский договор".

Отметим, что в сегодняшней акции приняли участие несколько тысяч человек. После митинга они отправились шествием к парламенту.