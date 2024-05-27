Итоговый митинг против Пашиняна анонсировал епископ Баграт Галстанян

Новые акции протеста, в том числе и итоговую, пообещал организовать лидер нынешних протестов в Армении, архиепископ Баграт Галстанян. Соответствующее заявление он сделал на демонстрации в Гюмри.

Движение "Тавуш во имя Родины" проведет еще несколько акций протеста в регионах страны, после чего возвратится в Ереван, такие планы озвучил на митинге в Гюмри его лидер Баграт Галстанян.

Он заявил, что после столицы Ширакской области представители движения съездят еще в несколько городов, а затем вернутся в Ереван. Галстанян призвал слушателей устраивать протесты и в его отсутствие.

Лидер протестов также анонсировал проведение в скором времени масштабного митинга, который может оказаться последним.

Напомним, 26 мая на одной из акций Галстанян, выступающий с призывами к отставке Никола Пашиняна, был объявлен кандидатом на пост премьер-министра.