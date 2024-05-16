Поножовщина произошла на акциях протеста против Пашиняна

Криминальный инцидент произошел на антипашиняновском митинге в Ереване накануне. Один из протестующих ударил другого острым предметом. Оказалось, что он неоднократно судим.

Стычка случилась накануне вечером на акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате есть раненый. Детали ЧП сообщил Следственный комитет Армении.

ЧП произошло во дворе церкви Святой Анны, где было встречались участники протестного движения "Тавуш во имя Родины". Двое демонстрантов поспорили, и в итоге один из них в качестве аргумента прибег к колюще-режущему предмету: он ударил оппонента в щеку и шею, а затем скрылся.

Однако правоохранители сумели отыскать и задержать его. Во время обыска у мужчины нашли предмет, который, предположительно, послужил орудием преступления.

Более того, оказалось, что подозреваемый был ранее судим за дезертирство и "самоволку". Его уличали и в краже.

Протесты в Армении

Демонстрации против политики Никола Пашиняна возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Несколько дней назад на митинге в Ереване было заявлено, что его выдвигают кандидатом в премьер-министры. Сам Галстанян требует отставки нынешнего премьера Никола Пашиняна.