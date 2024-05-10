Лидер протестов предупредил власти Армении о начале интенсивной борьбы

Протесты против армянского премьера и делимитации границы с Азербайджаном длятся уже целую неделю. В ближайшее время демонстранты намерены усилить свою борьбу.

Противники премьер-министра Армении и делимитации армяно-азербайджанской границы собираются начать новую волну протестов. Ее анонсировал 16 глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, который стоит во главе этих протестов.

На встрече со своими сторонниками, прошедшей в Ереване, Баграт Галстанян подчеркнул, что настало время для интенсивной борьбы.

"В ходе предстоящего митинга, о дне, времени и месте которого я скоро сообщу, мы представим дорожную карту, после чего начнется интенсивная борьба, которая приведет нас к желаемому результату"

– руководитель епархии

Напомним, неделю назад в центральной части Еревана начались протестные акции, участники которых выступают за отставку Пашиняна и остановку делимитации границы с Азербайджаном.