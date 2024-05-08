Баку и Ереван провели 9-ю встречу по границе

На границе Азербайджана и Армении состоялась встреча Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Стороны обсудили проделанную работу.
Замглавы правительства Азербайджана провел переговоры с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Встреча состоялась на границе между странами.
Это девятая встреча Госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и Комиссии по вопросам госграницы и погранбезопасности.
В ходе встречи стороны обсудили проделанную работу. Также согласован совместно составленный протокол-описание отрезков по линии границы между населенными пунктами:
- Баганис Айрым (Азербайджан) - Баганис (Армения);
- Ашагы Аскипара - Воскепар;
- Хейримли - Киранц;
- Кызыл Гаджилы - Беркабер.
В заключение стороны подписали протокол, а также договорились согласовать дату и место проведения новых переговоров.