Вестник Кавказа

Баку и Ереван провели 9-ю встречу по границе

Баку и Ереван провели 9-ю встречу по границе
На границе Азербайджана и Армении состоялась встреча Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Стороны обсудили проделанную работу.

Замглавы правительства Азербайджана провел переговоры с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Встреча состоялась на границе между странами.

Это девятая встреча Госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и Комиссии по вопросам госграницы и погранбезопасности.

В ходе встречи стороны обсудили проделанную работу. Также согласован совместно составленный протокол-описание отрезков по линии границы между населенными пунктами:

  • Баганис Айрым (Азербайджан) - Баганис (Армения);
  • Ашагы Аскипара - Воскепар;
  • Хейримли - Киранц;
  • Кызыл Гаджилы - Беркабер.

В заключение стороны подписали протокол, а также договорились согласовать дату и место проведения новых переговоров.

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