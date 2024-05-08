Мария Захарова: Россия приветствует прямой диалог Баку и Еревана 

Россия приветствует и двусторонний диалог Азербайджана и Армении, и подключение Казахстана к армяно-азербайджанскому урегулированию – об этом "Вестнику Кавказа" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" в ходе традиционного брифинга, высоко оценила факт проведения в Алматы двусторонних переговоров Азербайджана и Армении на уровне министров иностранных дел.



Напомним, встреча, прошедшая 10-11 мая в крупнейшем городе Казахстана, была посвящена продолжению работы над проектом мирного договора на основании пяти ключевых принципов, предложенных Азербайджаном в 2022 году.



"Мы приветствуем проведение 10-11 мая в Алма-Ате переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по мирному договору. Это еще один шаг к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе", – прежде всего сказала Мария Захарова.



Также она приветствовала решение Казахстана предоставить свою площадку для прямого диалога азербайджанских и армянских властей. "Мы поддерживаем усилия Казахстана на этом направлении. При необходимости готовы оказать всяческое содействие партнерам", – отметила официальный представитель МИД России.



Дипломат добавила, что работа в двустороннем формате имеет своим фундаментом договоренности 2020-2021 годов, достигнутых при посредничестве президента России Владимира Путина.



"Важно, что контакты в Алматы идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, которые определили дорожную карту процесса армяно-азербайджанской нормализации", – заключила Мария Захарова.