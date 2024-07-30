Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял Шойгу в Баку

Ильхам Алиев принял Шойгу в Баку
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу сегодня находится в Баку. Как сообщила азербайджанская сторона, состоялись переговоры Шойгу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утром принял секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Баку.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Напомним, накануне Шойгу совершил рабочую поездку в Иран. В Тегеране он провел переговоры с представителями руководства Исламской Республики. В том числе секретарь российского Совбеза встретился с президентом Масудом Пезешкианом.

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