Ильхам Алиев принял Шойгу в Баку

Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу сегодня находится в Баку. Как сообщила азербайджанская сторона, состоялись переговоры Шойгу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утром принял секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Баку.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Напомним, накануне Шойгу совершил рабочую поездку в Иран. В Тегеране он провел переговоры с представителями руководства Исламской Республики. В том числе секретарь российского Совбеза встретился с президентом Масудом Пезешкианом.