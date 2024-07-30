Шойгу встретился с президентом Ирана

Продолжается рабочая поездка секретаря СБ РФ в Иран. Состоялась встреча Сергея Шойгу с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели переговоры в Тегеран, передает Tasnim.

В ходе беседы иранский президент заявил о необходимости ускорить процесс воплощения в жизнь соглашений, которые уже заключены РФ и ИРИ.

Пезешкиан также выразил уверенность в том, что общее отношение к многополярному миру, которое связывает Москву и Тегеран, даст такой результат, как упрочение мировой стабильности и продвижение на пути к безопасности.

Президент обратил внимание на то, что российская сторона всегда поддерживала Иран, когда тот переживал непростые времена. Он заверил, что развитие отношений с РФ, которая выступает стратегическим партнером ИРИ, входит в число внешнеполитических приоритетов Тегерана.

Как уточняет IRNA, Шойгу в Тегеране также встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Акбаром Ахмадианом.