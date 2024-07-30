Шойгу прилетел в Иран

Сергей Шойгу прибыл с визитом в Иран. Он встретится со своим коллегой Али Акбаром Ахмадианом. Кроме того, его примет новый президент республики.

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу прилетел с рабочим визитом в Тегеран, где проведет ряд переговоров, сообщает аппарат Совета безопасности РФ.

Он встретится со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом, а также главой Генштаба ВС Исламской Республики Мохаммадом Багери.

Помимо этого, Шойгу примет новый президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Отмечается, что Шойгу намерен обсудить широкий спектр двустороннего сотрудничества и его укрепление. Кроме того, планируется поговорить о различных аспектах безопасности.