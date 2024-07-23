Вестник Кавказа

Россия и Иран начинают новый этап энергетического сторудничества

Россия и Иран начинают новый этап энергетического сторудничества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мегапроект по передаче газа из России в Иран – это уравнение со сплошными выигрышами для обеих стран, оно принесет множество взаимных выгод для двух народов, заявил сегодня посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

Меморандум о поставках российского газа в объеме 300 млн кубов в сутки, который подписали Россия и Иран, выгоден не только обеим странам и их народам, но и может использоваться для реэкспорта в соседние государства, заявил сегодня посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

"В прошлом существовало такое мнение, что Иран и Россия являются конкурентами в сфере энергетики, и некоторые даже утверждали, что отношения между Ираном и Россией не могут быть стабильными из-за конкуренции в этой области. Создавшаяся в мире ситуация привела Иран и Россию к сотрудничеству в сфере энергетики"

- Казем Джалали

В политике и внешней политике необходимо создавать взаимные интересы. Создание взаимной потребности между двумя государствами может привести к повышению устойчивости отношений, отметил посол.

Напомним, меморандум предполагает, что российский газ будет транспортироваться по трубопроводам в Иран и далее может быть экспортирован в другие страны. Это создает новые логистические маршруты для поставок газа и расширяет возможности как для России, так и для Ирана.

Это уникальное событие, которое обеспечит скачок доли газа в международной торговле Ирана. Это реликт активной энергетической дипломатии, которую вел ушедший из жизни президент Раиси. Помимо обеспечения интересов двух стран, это важное событие - большой шаг для превращению Ирана в газовый хаб региона, отметил ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Иран обладает значительными запасами природного газа, но проблемы с инфраструктурой и экономические санкции затрудняют его добычу и транспортировку. Поставки российского газа могут временно компенсировать нехватку собственного производства, а также обеспечить голубым топливом Турцию, Ирак, Афганистан, Пакистан и даже Индию, оказатв положительное воздействие на глобальный рынок энергоресурсов, укрепляя энергетическую безопасность региона.

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