Михаил Евдокимов: Запад стремится вытеснить Россию из Южного Кавказа

Переговоры Баку и Еревана о мире идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, однако внешняя политика Армении вызывает беспокойство за будущее этой страны.

Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов дал большое интервью РИА Новости, в котором расставил акценты в переговорном процессе по мирному договору между Азербайджаном и Арменией и рассказал о его преимуществах и опасениях по внешней политике АР.

"Важно, что переговоры между двумя сторонами идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов. Речь идет, помимо согласования будущего договора, о разблокировке транспортных коммуникаций, делимитации и демаркации границы, налаживании контактов по линии гражданских обществ"

- Михаил Евдокимов

Дипломат выразил надежду на скорейшее подписание документа, поскольку это станет "важным шагом к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе".

"Судя по официальным заявлениям сторон, проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией практически согласован. Как подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе государственного визита, Москва была бы рада внести вклад в его подписание"

- Михаил Евдокимов

Что касается содержания документа, то он включает в себя разблокировку транспортных коммуникаций, делимитацию и демаркацию границы, а также налаживание контактов по линии гражданских обществ, отметил российский посол.

В то же время есть реальное беспокойство за будущее региона и Армении, поскольку такой курс эта страна взяла во внешней политике: сотрудничество с Западом в сфере безопасности, как правило, ни к чему хорошему не приводит, подчеркнул дипломат.

"Убеждены, что любые проблемы на Южном Кавказе должны решать сами государства региона без внешнего вмешательства. Полезной в этом плане является Консультативная региональная платформа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция)"

- Михаил Евдокимов

Говоря о сближении Армении с Западом, посол отметил, что вмешательство Запада в дела различных стран и регионов никогда не приводило к мирному урегулированию.

"Их главные задачи на Южном Кавказе – не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и, в конечном счете, подрыв интеграционных процессов в Евразии"

- Михаил Евдокимов

Именно этим сейчас и занята наблюдательная миссия ЕС в Армении - она занимается сбором разведывательных данных в отношении Азербайджана, Ирана и России, фактически являясь инструментом гибридной войны Запада, что подтверждает ее скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, отметил дипломат.

"Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства… Одним из примеров подобного вмешательства является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней "эксперта" из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями"

- Михаил Евдокимов

Запад подкупает Армению оружием

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" указал на прямой подкуп Армении натовскими вооружениями для реализации через Ереван антироссийских планов коллективного Запада на Южном Кавказе.

"Армения заявляет, что она восстанавливает свою обороноспособность после поражения, которое она потерпела в Карабахской войне, и утверждает, что это не направлено против кого-либо. По ее словам, республикам стремится лишь восстановить военный баланс. Однако поставки вооружений Еревану со стороны западных стран преследуют очевидную цель оторвать Армению от России", - прежде всего сказал он.

"Продавая Армении свои вооружения, Запад ставит условие, чтобы Ереван параллельно ослаблял свои связи с Москвой. С точки зрения западных государств, целью всей их активности в контактах с Арменией является не нормализация ситуации на Южном Кавказе, а вытеснение из региона России и Ирана. Причем это заявляется открыто и официально", - отметил Константин Тасиц.

Промедление в переговорах по подготовке мирного договора сохраняет риски эскалации в армяно-азербайджанских отношениях. "Отсутствие договоренности между Арменией и Азербайджаном о мирных отношениях негативно влияет на стабильность и безопасность во всем регионе", - подчеркнул эксперт по Южному Кавказу.

"Из-за этого ухудшаются и перспективы экономического развития, поскольку инвесторы вряд ли будут вкладываться в потенциально взрывоопасное место. И текущая нестабильность, которая сейчас проявляется в возобновлении пограничных инцидентов – то, что явно не способствует нормализации ситуации", - заключил Константин Тасиц.