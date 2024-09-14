Вестник Кавказа

Грузия предложила в ООН примирение с Абхазией и Южной Осетией

Грузия предложила в ООН примирение с Абхазией и Южной Осетией
© Фото: сайт правительства Грузии
Грузинский премьер с трибуны Генассамблеи ООН выступил с обращением к жителям Абхазии и Южной Осетии. Ираклий Кобахидзе призвал абхазов и осетин сделать выбор в пользу жизни в едином грузинском государстве.

Призыв к жителям Абхазии и Южной Осетии прозвучал с трибуны ООН в Нью-Йорке – его озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на проходящей в эти дни 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Все наши шаги направлены на помощь нашему народу. И однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии"

– Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр рассказал, каким образом может быть восстановлена территориальная целостность Грузии. По словам политика, путь к ней лежит через взаимное прощение.

"Мы должны восстановить все разрушенные мосты в нашей стране"

– Ираклий Кобахидзе

Некоторое время спустя, уже общаясь с журналистами, глава правительства Грузии назвал восстановление территориальной целостности первоочередной задачей Тбилиси.

"Наша задача мирным путем восстановить целостность государства, и путь в этом направлении проходит через взаимное прощение и взаимное примирение"

– Ираклий Кобахидзе

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