Азербайджан вступает в новую историческую эпоху

Новая эра началась после 20 сентября 2023 года в истории Азербайджана. Такое заявление сделал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Несколько месяцев назад Азербайджан перешел в новую эпоху своего существования, сообщил президент страны Ильхам Алиев накануне в интервью, которое он дал местным телеканалам.

Глава государства подчеркнул, что перед страной сейчас стоят новые задачи, принадлежащие новой эпохе. Основная же задача была решена несколько месяцев назад, когда Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет.

"И сентябрьские события, конечно же, нельзя вырывать из общего контекста. Иными словами, путь, который мы прошли до сентября, был целенаправленным, рассчитанным на достижение цели. Это был правильный путь. С точки зрения процессов, происходивших в нашей стране как в политической, военной, так и в других сферах, это событие стало как бы последним возгласом, знаменующим всю проделанную нами до этого работу. Сегодня мы начинаем 2024 год как страна, как народ, полностью восстановившие свой суверенитет. Считаю, что новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября"

– Ильхам Алиев

Президент рассказал и о недавних исторических моментах поднятия флага в Ходжалы и Ханкенди.

"Поднимая флаг в Ходжалы, я подумал, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что кровь ходжалинских жертв была отмщена. Поднятие нашего флага в Ходжалы было еще более волнующим событием, могу сказать это откровенно. А водружение Флага в Ханкенди стало полным восстановлением справедливости и окончательной точкой в нашей Победе"

– Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул, что жить в такое время, будучи свидетелями эпохи, – это счастье: счастливы все, так как абсолютно все слои народа своими усилиями делали Победу ближе, так что этот вопрос стал общенациональным, и на протяжении трех десятков лет он не был забыт, как бы ни работали над обратным международные партнеры.

"Эта историческая Победа навсегда останется в истории азербайджанского народа и государства"

– Ильхам Алиев

Он добавил, что переход от одной эпохи к другой в истории Азербайджана знаменуют выборы главы государства, которые состоятся в феврале.

Президент напомнил, что внеочередные выборы было решено провести после полного восстановления суверенитета Азербайджана: они ознаменуют конец прежней эпохи, завершенной в сентябре 2023 года событием эпохальной значимости.

"Думаю, в многовековой истории Азербайджана еще не было победы, подобной этой. Учитывая все факторы, включая политические и военные, тридцатилетнюю оккупацию, рельеф территории, количество линий обороны, считаю, что это самая яркая победа нашего народа и нашего государства. Безусловно, начало новой эры должно ознаменоваться новыми президентскими выборами. Ибо каждая такая эра – это период во времени. Освобождение оккупированных территорий через тридцать лет и полное восстановление нашего суверенитета стало началом новой эры"

– Ильхам Алиев