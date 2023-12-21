Ильхам Алиев: Баку откроет границу с Арменией после открытия Зангезурского коридора

Ильхам Алиев назвал условия открытия армяно-азербайджанской границы. Он заявил, что это произойдет после того, как откроется Зангезурский коридор.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам рассказал, когда будет открыта граница Азербайджана и Армении.

Он отметил, что это произойдет только после того, как откроется Зангезурский коридор.

"Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор - ИФ) не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте"

- Ильхам Алиев

Глава государства заявил, что люди и грузы, следующие в Нахчыван через Армению должны проходить без проверок. Он добавил, что если этого не будет, то Армения останется тупиком навсегда.

Президент напомнил, что Армения только навредит себе, если не запустит коридор.