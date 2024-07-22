Анкара и Ереван встретятся на турецко-армянской границе

Турецкий и армянский спецпредставители завтра проведут встречу на границе. Темой станет процесс нормализации отношений между двумя странами.

Во вторник 30 июля на границе Турции и Армении будет проведена встреча специальных представителей двух стран.

Сердар Кылыч и Рубен Рубинян проведут очередной, пятый раунд переговоров по процессу нормализации отношений Турции и Армении.

Анкара и Ереван не имеют дипломатических отношений, а граница между странами уже 30 лет. По данным СМИ Турции, завтра утром спецпредставители встретятся на армянской стороне границы, в днем во вторник диалог будет продолжен на границе с турецкой стороны.

Отметим, что начало турецко-армянского переговорного процесса было положено в Москве в начале 2022 года.

Фактор Азербайджана

Сколько бы армянские власти ни повторяли, что готовы здесь и сейчас урегулировать отношения с Турцией и открыть границу без предварительных условий, сценарий турецко-армянской нормализации остается тем же, каким он был еще в 1993 году, когда Анкара закрыла границу в знак поддержки Баку в Карабахской войне: сначала Армения полностью урегулирует отношения с Азербайджаном, и только после этого Турция соглашается восстановить с ней прямое транспортное сообщение. Других сценариев для турецких властей не существует.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц, из-за промедлений в армяно-азербайджанском урегулировании значительного прогресса в армяно-турецком диалоге до сих пор нет. "Продвижение к нормализации идет очень медленно. Был проведен ряд встреч, принято решения о возобновлении авиасообщения, Турция разрешила пролет армянским компаниям через свою территорию. Но вместе с тем реальных, практических шагов, связанных с открытием границы и разблокировкой коммуникаций, предпринято не было", - сказал он.

"На ранних этапах стороны договорились, что будет открыта граница для обладателей дипломатических паспортов и для граждан третьих стран. С армянской стороны были предприняты действия, связанные с модернизацией погранперехода. Однако граница по-прежнему закрыта, первоначальный шаг так и не был реализован. Более того, противоречия усиливаются, в том числе в связи с открытием в Армении памятника участникам операции "Немезис" – людям, занимавшимся ликвидацией турецких политиков и дипломатов. Это было в Турции воспринято как недружественный шаг, даже решения по авиасообщению были приостановлены. На данный момент процесс застопорился", - констатировал регионовед.

"Армянская сторона выступает за то, чтобы нормализовать отношения с Турцией без предусловий, связанных с армяно-азербайджанским урегулированием, однако Анкара и Баку координируют свои усилия. Вполне вероятно, что факт определенной стагнации в плане заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном негативно влияет и на армяно-турецкую нормализацию", - подчеркнул Константин Тасиц.

Эксперт напомнил, что для Армении безусловно выгоден выход из транспортной блокады. "Блокада, которую проводят Турция и Азербайджан, негативно влияет на экономическую ситуацию в Армении. Поэтому Армении в целом было бы выгодно открытие границы с Турцией. Однако армянская сторона хочет, чтобы турецко-армянский и армяно-азербайджанский треки не зависели друг от друга и продвижение по одному из них не становилось условием для другого. Поэтому все зависит от условий, на которых стороны договорятся", - заключил он.