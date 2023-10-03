Турецкое "орлиное гнездо" или Мачу-Пикчу: как посмотреть Термессос

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Руины расположенного недалеко от Антальи древнего города Термессос называют не иначе как "орлиное гнездо" или турецкий Мачу-Пикчу. В Термессосе находится один из самых интересных античных театров Турции, а изюминка этого города заключается в его расположении на высоте 1050 метров над уровнем моря. От осады города отказался даже Александр Македонский.

Термессос находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря, а со стен прекрасно сохранившегося древнего театра открывается потрясающий панорамный вид на национальный парк Гюллюк и Таврские горы. Расскажем, чем еще необычен этот археологический памятник и как до него добраться.

Чем интересен Термессос?

Древний город Термессос был основан солимами, проживающими на этой территории еще до прихода ликийцев. Это был один из немногих городов, не завоеванных великим полководцем Александром Македонским в 333 г. до н. э., так как был надежно защищен от вторжений крутыми скалами и ущельями.

В 71 г. до н. э. Термессос вступил в союз с Римом и получил независимый статус, гарантирующий автономию его гражданам. Влияние Рима на город проявилось и в архитектурных элементах, а также в строительстве триумфальной арки в честь императора Адриана.

Однако в конце концов жителям пришлось покинуть Термессос из-за повреждений системы водоснабжения, вызванных землетрясением в 243 году н.э. К V веку город уже был полностью заброшен, чем вдобавок к труднодоступности и объясняется его сохранность. Термессос был обнаружен исследователями только в первой половине XIX века. Последние 23 года город остается в предварительном списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где находится Термессос?

Термессос располагается на территории национального парка Гюллюк-Дагы, в 35 км к северо-западу от Антальи, откуда до национального парка ходят автобусы, но проще всего приехать на собственном транспорте, такси или с экскурсионной группой.

Вход в парк находится недалеко от шоссе. От парковки до начала тропы с руинами ведет дорога протяженностью около 9 км, хотя на машине это расстояние преодолевается быстро и легко, пешком подниматься долго - часа два. Летом у нижней стоянки часто ожидают такси, услугами которых можно воспользоваться за дополнительную плату.

На верхней парковке есть карта Термессоса, от нее нужно еще пройти 15-20 минут до первых руин. Дорога довольно крутая, но по пути есть скамейки, на которых можно передохнуть.

Как подготовиться к посещению Термессоса?

Если поездка планируется в летние месяцы, то стоит поехать ближе к времени открытия локации, чтобы избежать скопления туристов и палящего солнца;

Возьмите с собой бутерброды и воду, а летом еще и солнцезащитный крем и головной убор;

Наденьте удобную обувь, подходящую для подъема наверх, и длинные штаны, там много колючих кустарников;

Прежде чем идти к руинам, стоит сфотографировать карту местности, расположенную на верхней парковке;

У входа в парк кроме парковк есть небольшой музей и кафе, но дальше никаких удобств нет;

Поход к руинам довольно утомительный, с крутыми участками, неровной местностью, а тень есть не везде.

Сколько времени нужно на посещение Термессоса?

На поездку потребуется как минимум 5 часов, из них хотя бы два часа стоит выделить на осмотр Термессоса, поскольку руины расположены не совсем рядом.

Парк открыт каждый день с 8:00 до 19:00, в несезон закрывается раньше, примерно в 17:00.

Билет в Термессос стоит 70 лир.

Как добраться до Термессоса из Анталии?

Самый простой способ добраться до Термессоса - на машине (самостоятельно или на такси/трансфере). Дороже обойдется поездка с экскурсионной группой.

От главного автовокзала Антальи отправляется маршрутка. Поездка занимает 30-40 минут, но пассажиров высаживают на перекрестке у входа в парк, от которого добираться до древних развалин еще 9 км.

Что посмотреть в Термессосе?

В этом музее под открытым небом есть несколько очень интересных построек, включая агору, храмы, гимназиум, бани, древний театр, скальные гробницы, некрополь с саркофагами и многое другое.

Первое, что встречается по пути - это массивные стены нижнего города, возвышающиеся над тропой. От них идет тропа к верхним городским стенам. Самая красивая часть города - это древний театр, расположенный прямо на горе с видом на окружающие вершины и долины. Там обычно скапливаются туристы, поэтому сначала лучше идти туда. От входа в город до указателя на театр идти минут 10, потом еще чуть больше 5 минут. По оценкам, вместимость театра составляла от 4-5 тысяч зрителей.