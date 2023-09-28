Ассос - древнегреческий акрополь в Турции: когда ехать, что посмотреть

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Когда речь заходит об античных руинах в Турции, приходит на ум Эфес, Иераполис, Фазелис… Но в Турции много древних городов с памятниками истории и культуры. Ассос находится в часе езды от портового турецкого города Чанаккале, а неподалеку располагается легендарная Троя.

Ассос включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, возможно, в будущем его признают полноправным объектом. А пока это одна из недооцененных достопримечательностей Турции. Руины Ассоса находятся всего в 17 км от города Айваджык - районного центра провинции Чанаккале.

В IV веке до н. э. в Ассос приехал Аристотель, чтобы преподавать философию в местной гимназии. Племянница местного правителя Гермия, его старого знакомого, стала женой Аристотеля. Пробыв в Ассосе три года, Аристотель сначала уехал в город Митилена, а потом в Пеллу, чтобы обучать Александра Македонского. Интересно и то, в I веке н. э. Ассос посещал апостол Павел.

Что посмотреть в Ассосе?

Основанный в X веке до н.э. город располагается на холме, откуда открывается прекрасный вид на Эгейское море. Главная достопримечательность города - расположенный на вершине акрополя храм Афины, который был построен в VI веке до н.э. Благодаря величественной архитектуре и неоспоримому историческому значению этот храм представляет собой памятник славному прошлому Ассоса. Не менее интересны античный театр, термы, агора, гимнасий, некрополь и ворота с башнями.

Стоимость входа в древний акрополь - 250 лир. Достопримечательность открыта каждый день с 8:30 до 21:00.

По пути к акрополю, посетители проходят через современный городок Бехрам или Бехрамкале. Здесь можно перекусить в кафе, приобрести сувениры или купить продукты в супермаркете, чтобы устроить пикник ближе к акрополю с видом на греческий остров Лесбос, который расположен напротив, примерно в 10 км от берега.

Храм Аполлона в Гюльпинаре

Всего в получасе езды от Ассоса находится еще один малоизвестный древнегреческий храм. В деревне Гюльпинар можно увидеть руины храма, посвященного Аполлону Сминфейскому. Храм был построен в середине II века до н. э. В наше время можно увидеть восстановленные руины храма и других построек, в том числе римскую дорогу и римские бани.

Стоимость посещения - 60 лир.

Время работы - каждый день с 8:30 до 20:00.

Неподалеку от этого места посреди фермерского поля находится древнеримский мост.

Что посмотреть в Ассосе кроме руин?

Когда-то порт Ассоса был оживленным торговым центром, теперь эта гавань представляет собой скорее место для вечерних прогулок по набережной, усеянной рыбными ресторанами. В Бехрамкале также стоит увидеть мечеть Хюдавендигар, памятник, отражающий богатое историческое наследие города. Около Ассоса можно купаться на песчано-галечном пляже Кадырга, который располагается в одноименном заливе, еще одно популярное место для купания - Сокакагзы.

От величия храма Афины до очаровательных мощеных улиц Бехрамкале и ярких оттенков Эгейского моря - Ассос придется по душе любителям исторических мест, красивой природы и пляжного отдыха.

Когда лучше ехать в Ассос?

В Ассосе есть чем заняться круглый год, но чаще всего сюда приезжают с июня по сентябрь. Для осмотра древних руин лучше подойдет весна и осень. Зимой не все отели и места размещения открыты, но климат здесь мягкий. Самый жаркий месяц - июль (температура воздуха почти всегда выше +30°С), самый холодный - январь (температура днем редко падает ниже +5°С)