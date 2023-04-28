Как ислам повлиял на индийскую архитектуру

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С приходом мусульман в Индию в строительном дизайне появились новые черты и архитектурные приемы. Знаменитый мавзолей Тадж-Махал считается самым ярким примером влияния ближневосточной культуры на становление архитектуры Индии, однако это не единственный образец стиля, развивавшегося на протяжении веков из смеси персидского, арабского и местного колорита.

Кутуб-Минар

Исламская культура пришла в регион еще в VIII веке благодаря полководцу Мухаммаду Ибн Касиму Ас-Сакафи. В 712 году он захватил Синд (современная территория Пакистана), а также город Мултан (современная территория Пенджаба) и принес на эти земли ислам. Но возникновение понятия "индо-исламская архитектура" относится лишь к XIII веку, времени образования Гуридами Делийского султаната, государственной религией которого стал ислам. В 1199 году в Дели было начато строительство Кутуб-Минара, которое завершилось к середине XIV века.

Высота минарета составила 73 метра, здание было украшено фразами из Корана, а также орнаментом, больше характерным для культуры Индии. Также на территории религиозного комплекса была возведена "Железная колонна", которая, по легенде, помогает исполнять желания. Там же находилась и мечеть Кувват-уль-Ислам, ставшая первой возведенной в Дели после исламского завоевания и, по совместительству, одной из самых древних сохранившихся мечетей в Индии. Арочный фасад мечети придает ей исламский вид, но богатый цветочный орнамент – индийская черта. И мечеть, и минареты этого комплекса были построены из камней разрушенных индуистских храмов, что придало им особенный колорит.

Аджмер

В XIII веке было начало строительство еще одного религиозного сооружения. В штате Раджастан в городе Аджмер была построена мечеть Адхай-Дин-Ка-Джхонпра. По некоторым данным, здание также было построено из материалов уже разрушенных индуистских храмов.

Со временем в Индию прибыли новые мусульманские династии, принесшие с собой свое архитектурное наследие. В то же время возникали и процветали местные султанаты, развивая свои формы. При этом в Индии также создавались важные сооружения, что влияло на преобладающие стили. Всё это привело к появлению стиля, который не был ни строго исламским, ни строго индуистским.

Империя Великих Моголов

Правление Великих Моголов, которое продолжалось в этих краях в XVI-XIX века, тоже повлияло на культуру в Индии: в страну были привнесены сады чахарбаг, распространился язык урду. При моголах особо расцвета достигла архитектура. Могольская архитектура стала смесью персидского, арабского, тюркского и индийского стилей. Для зданий, построенных в этом стиле, характерна монументальность и некоторая утонченность.

Влияние Акбара

Считается, что во время правления Акбара, внука Бабура, основателя империи Великих Моголов, стиль династии достиг расцвета. В этот период была построена усыпальница отца Акбара - Хумаюна.

Величественное здание вдохновило на другие важные архитектурные инновации. Так, в Агре был построен форт (который на сегодняшний день вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), внутри него расположился роскошный дворец Джахангири Махал, построенный из традиционного для Индии красного песчаника и совмещающий в себе монументальность и изящество. Также во время правления Акбара был возведен город Фатехпур-Сикри (в переводе "город победы"). За довольно короткий срок в городе были построены мечети, дворцы, гробницы, террасы, места для отдыха. Здания были выполнены как из красного песчаника, так и белого мрамора. По словам исследователей, в архитектуре Фатехпур-Сикри прослеживается отчетливое персидское и арабское влияние.

Шах-Джахан и его "памятник любви"



При внуке Акбара, Шах-Джахане, был построен большой комплекс Красного форта в Дели, где планировка дворца основывалась на прототипах исламской культуры, а павильоны и планировка сада отразила в себе сплав традиций, распространенных в этих краях.

Мечеть Джама Масджид была построена Шах-Джаханом в Дели из красного песчаника и мрамора. Это одна из самых больших мечетей в Индии. Однако величайшим шедевром времен Шах-Джахана стал Тадж-Махал, мавзолей из белого мрамора, построенный им в Агре в 1648 году в память о жене Мумтаз-Махал.

Известный как одно из современных чудес света и "памятник любви", Тадж-Махал признан ЮНЕСКО "величайшим архитектурным достижением во всей индо-исламской архитектуре".