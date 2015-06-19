Азербайджанские акробаты завоевали на чемпионате Европы шесть медалей

Сборная Азербайджанской Республики по акробатике пополнила сегодня свою копилку на чемпионате Европы двумя наградами – мужским серебром и женской юниорской бронзой. Таким образом, у сборной уже шесть медалей.

В Люксембурге завершился предпоследний день Чемпионата Европы по спортивной акробатике. Азербайджанская сборная взяла сегодня сразу две медали, увеличив число наград на европейском первенстве до шести.

На состязаниях по комбинированным упражнениям среди мужских дуэтов Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев благодаря оценке судей в 28,55 балла были признаны вице-чемпионами Европы.

В свою очередь, женская юниорская группа (Сафия Бабаева, Фируза Гасымзаде, Диана Мамедова) также в комбинированных упражнениях набрала 28,03 балла и стала третьей среди финалистов.

В предыдущие дни азербайджанская сборная заработала четыре медали, включая одно золото, одно серебро и две бронзы. Так, чемпионом Европы по темповым упражнениям среди смешанных пар стал дуэт Разия Сейидли и Агасиф Рагимов. Та же мужская пара Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев была признана вице-чемпионом Европы в балансных упражнениях.

Две бронзы взяли женская группа (Анаита Башири, Назрин Зейниева, Захра Рашидова) и мужская группа (Абдулла Аль-Машайхи, Сеймур Джафаров, Риад Сафаров и Расул Сейидли).