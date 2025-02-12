Прототип турецкого реактивного HÜRJET преодолел скорость звука

Прототип учебно-тренировочного самолета HÜRJET сегодня на испытаниях преодолел звуковой барьер и достиг скорости 1,2 Маха, его поставки в войска начнутся в 2026 году.

На очередных испытаниях первый прототип турецкого реактивного учебно-тренировочного самолета HÜRJET достиг скорости 1,2 Маха, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Халук Гергюн.

"Это событие - не только инженерное достижение, но и новая веха в видении независимой авиации Турции"

Халук Гергюн

Глава управления поблагодарил летчиков-испытателей, тестировавших новую машину в небе, отметив, что они успешно завершили этот критически важный процесс.

Уже начаты работы по серийному производству нового самолета, ожидается, что он начнет поступать турецким ВВС в следующем, 2026 году, добавил глава управления.