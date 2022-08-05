Вестник Кавказа

Военные моряки Азербайджана и Турции обсудили планы сотрудничества

Военные моряки Азербайджана и Турции обсудили планы сотрудничества
© Фото: Минобороны Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня принял делегацию Военно-морских сил Турции, темой беседы министра и главы ВМС Турции стало дальнейшее сотрудничество между военными ведомствами двух стран.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим Военно-морскими силами Турции, адмиралом флота Эрджюментом Татлыоглу.

Азербайджанский министр высоко оценил организацию международных учений ВМС двух стран, прошедших в Турции, и профессионализм их участников, передает АЗЕРТАДЖ.

Нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества между странами оказывает положительное влияние и на развитие ВМС двух братских стран, отметил и командующий турецким флотом.

В ходе встречи ее участники обсудили нынешние и потенциальные возможности расширения двустороннего сотрудничества в военной сфере и в сфере военного образования, а также перспективы взаимодействия между ВМС Азербайджана и Турции.

После встречи турецкая делегация посетила одно из военно-морских подразделений Вооруженных сил Азербайджана, а исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджана капитан 1-го ранга Шахин Мамедов провел встречу со своим турецким коллегой, обсудив с ним ряд важных вопросов.

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