Вестник Кавказа

Российско-иранское сотрудничество находится на пике – глава МИД Ирана

Российско-иранское сотрудничество находится на пике – глава МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аббас Аракчи рассказал о своем визите в Россию. Глава МИД Ирана находился в Москве в четверг и пятницу. Он встретился с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.

Москва и Тегеран продолжат отстаивать общие интересы на мировой арене, сообщил глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети Х.

Руководитель иранской дипломатии написал о своем визите в Москву. Он назвал дискуссии российской столице плодотворными. Министр также напомнил о своей встрече с Владимиром Путиным.

Аракчи подчеркнул, что Россия и Иран являются стратегическими партнерами и будут стремиться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух государств и всего мира.

Помимо этого, глава иранского МИД добавил, что сегодня российско-иранское сотрудничество находится на пике за всю историю пятисотлетних отношений между странами.

Аракчи находился с визитом в Москве 17 и 18 апреля. Министр иностранных дел Ирана провел переговоры с Путиным и передал президенту РФ послание от верховного лидера ИРИ Али Хаменеи.

Кроме того, у руководителя ведомства состоялась встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество и переговоры Ирана и США.

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