На переговорах с Ираном в Риме Стив Уиткофф держал контакт с Израилем - СМИ

По данным американских СМИ, главный переговорщик США по новой ядерной сделке с Ираном Стив Уиткофф накануне встречи в Риме общался с израильским руководством. Более того, один из израильских министров Рон Дермер прилетел в Рим и ожидает второй беседы с Уиткоффом, теперь по итогам диалога с иранской стороной.

В сегодняшнем раунде переговоров между США и Ираном по новой ядерной сделке косвенно участвовал Израиль – изданию Axios удалось выяснить, что накануне главный американский переговорщик, спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился в Париже с руководителем израильского ведомства стратегического планирования Роном Дермером и главой "Моссада" Давидом Барнеа.

В ходе парижской встречи с представителями Израиля Стивен Уиткофф представил американскую позицию по новой ядерной сделке с Ираном и прогнозируемый ход переговоров в Риме, включая возможные уступки с обеих сторон.

Более того, Рон Дермер прибыл сегодня в Рим в преддверии самого переговорного раунда между Стивеном Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в связи с чем стоит ожидать, что американский дипломат встретится с израильским министром еще раз, чтобы обсудить итоги.

"Возможно, Дермер хочет получить последние данные от Уиткоффа после переговоров. Пока неясно, встретятся ли они сегодня"

– Axios

Израилю будет безусловно интересно услышать о результатах переговорного раунда непосредственно от главы американской делегации, поскольку, согласно заявлениями Аббаса Аракчи, в Риме стороны смогли согласовать принципы и цели новой ядерной сделки, причем США не нарушали "красные линии" Ирана.