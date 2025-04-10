Китай планирует защищать собственные интересы от планов США

США объявили о введение портовых сборов с судов китайского производства. В связи с этим Пекин выпустил заявление, в котором выступил против планов Вашингтона и подчеркнул готовность принять меры для защиты собственных интересов.

Китай выступает против желания США ввести портовый сбор с судов китайского производства. В связи с этим Пекин готов защищать свои интересы, заявили в министерстве коммерции страны.

"Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с этим. Он будет внимательно следить за развитием событий в США и решительно примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов"

- министерство коммерции Китая

В ведомстве подчеркнули, что планы США потенциально угрожают законным правам китайских компаний дестабилизируют цепочки производства и поставок, а также нарушают правила международной торговли.

При этом Китай просит США уважать и соблюдать принципы рыночной экономики и честной конкуренции.

Напомним, что ранее Вашингтон объявил о планах ввести портовый сбор с судов китайского производства. Меры начнут действовать с октября 2025 года и в течение следующих трех лет будут ужесточаться.