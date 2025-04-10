Азербайджан увеличил расходы на оборону до 25% бюджета

Азербайджан с начала года выделил более миллиарда долларов на оборону. Баку увеличил расходы на фоне высоких темпов перевооружения Армении.

За первые два месяца текущего года Азербайджан выделил из государственного бюджета свыше $1 млрд на укрепление обороны и нацбезопасности, сообщает пресс-служба Минфина страны.

В ведомстве заявили, что план по финансированию данной статьи расходов в отчетном периоде выполнен на 120,8%.

Ранее в Баку говорили, что в госбюджете республики расходы на оборону и нацбезопасность на этот год составят более $5 млрд (20,7% всех расходов).

В прошлом году Азербайджан потратил на указанные цели свыше $3,8 млрд, что на 12% выше показателей 2023 года.

Руководство страны неоднократно говорило о вынужденном увеличении расходов на оборону на фоне активной милитаризации Армении.

В этом нет ничего удивительного, учитывая высокие темпы перевооружения Армении, которую в настоящее время активно милитаризирует Франция. Реваншистские настроения в армянских элитах не снижаются, а в этом году возобновились ежедневные военные провокации ВС Армении на приграничных позициях.

В связи с этим Баку вынужден наращивать обеспечение безопасности на всем протяжении условной армяно-азербайджанской границы, чтобы у Еревана не могло возникнуть и тени уверенности в успешности нового нападения на Азербайджан.

Претензии на Карабах по-прежнему лежат в основе современной армянской государственности, а значит, Азербайджану необходимо сохранять постоянную готовность отразить любые посягательства на его территориальную целостность.