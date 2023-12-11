Вестник Кавказа

Туристический сезон торжественно откроется в Ингушетии в мае

Курорт Армхи
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Красочное открытие нового туристического сезона скоро состоится в Ингушетии. Мероприятия пройдут в горах, на курорте Армхи, и будут включать в себя, кроме праздничной программы, семинары по развитию туризма.

Новый туристический сезон в скором времени стартует в Ингушетии, подробности по его открытию рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

По словам представителя пресс-службы, открытие сезона намечено на май. Оно пройдет в формате мероприятия, цель которого – представить туристический потенциал Ингушетии, а также дать импульс развитию туризма, как внутреннего, так и въездного туризма. Все события состоятся на курорте Армхи в горном Джейрахском районе.

Гости смогут насладиться выступлениями ингушских творческих коллективов, которые будут демонстрировать свое мастерство на фоне величественных гор и древних башен. В программу празднества войдет и гастрономическая ярмарка, на которой можно будет отведать традиционные блюда ингушской кухни.

Еще одной изюминкой станет выставка изделий декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, состоятся деловые мероприятия для специалистов туристической отрасли. Они пройдут в формате семинаров, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы развития туризма.

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