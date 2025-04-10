Трамп заявил о скорой развязке переговоров по Украине

Процесс достижения договоренностей по прекращению огня и в целом урегулирования конфликта на Украине движется к развязке, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Он также подчеркнул, что в рамках переговоров "никто ни с кем не играет", и предупредил, что США выйдут из переговорного процесса, если одна из сторон начнет его "саботировать".
"Я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет. И мне надо видеть энтузиазм, желание прекратить это. И, думаю, я вижу такой энтузиазм. Думаю, что вижу это у обеих сторон"
- Дональд Трамп
При этом американский президент отказался устанавливать конкретные сроки мирного урегулирования украинского конфликта, однако заявил, что это станет ясно в течение ближайших дней.
Напомним, что Кремль не единожды высказывал стремление к урегулированию конфликта на Украине. Со слов пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Москва открыта к диалогу.