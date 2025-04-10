Вестник Кавказа

Трамп заявил о скорой развязке переговоров по Украине

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США Трамп заявил, что видит скорую развязку в достижении договоренностей о прекращения огня и в урегулировании ситуации на Украине в целом. Он также отметил энтузиазм в этом у всех сторон.

Процесс достижения договоренностей по прекращению огня и в целом урегулирования конфликта на Украине движется к развязке, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что в рамках переговоров "никто ни с кем не играет", и предупредил, что США выйдут из переговорного процесса, если одна из сторон начнет его "саботировать".

"Я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет. И мне надо видеть энтузиазм, желание прекратить это. И, думаю, я вижу такой энтузиазм. Думаю, что вижу это у обеих сторон"

- Дональд Трамп

При этом американский президент отказался устанавливать конкретные сроки мирного урегулирования украинского конфликта, однако заявил, что это станет ясно в течение ближайших дней.

Напомним, что Кремль не единожды высказывал стремление к урегулированию конфликта на Украине. Со слов пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Москва открыта к диалогу.

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