Двойное землетрясение зафиксировано в Азербайджане

Два землетрясения в Азербайджане и одно в Грузии зарегистрировали сегодня кавказские сейсмологи. Все три имели небольшую магнитуду и обошлись без жертв и пострадавших.

Сегодня днем в Азербайджанской Республике случилось сразу два землетрясения. Первое из них было зарегистрировано азербайджанскими сейсмологами в Ярдымлинском районе около 15:00 по московскому времени.

Локальной особенностью этих подземных толчков стала их близость к районной станции сейсмологов – эпицентр располагался всего в 10 км на северо-восток. При магнитуде 3,3 и глубине очага порядка 11 км на поверхности землетрясение почти не ощущалось.

Спустя два часа, около 17:00 по московскому времени, сходные подземные толчки (магнитуда 3,4, глубина очага 12 км) произошли в Шамахинском районе. На сей раз малый природный катаклизм имел место в 24 км на юг от сейсмологической станции и на поверхности ощущался на 3 балла по шкале Рихтера.

Отметим, что немногим ранее азербайджанских землетрясений аналогичное сейсмическое событие (магнитуда 3,3, глубина очага 11 км) зарегистрировали в Грузии, недалеко от города Они. Оно также почти не ощущалось на поверхности.