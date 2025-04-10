Запрет на купание вынудит отели в Анапе снижать цены - РСТ

Сегодня Роспотребнадзор рассказал о плохом состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района из-за мазута и невозможности открытия курортного сезона. В связи с этим в РСТ прогнозируют, что местным отелям придется еще сильнее снизить цены.

Отели Анапы и Темрюкского района смогут принимать туристов, но купаться в этой зоне Роспотребнадзор не рекомендует. Это, по прогнозам президента РСТ Ильи Уманского, приведет к дальнейшему снижению цен на отдых и перераспределению потока туристов в Крым.

"Единственное направление, которое может аккумулировать весь "анапский" спрос – это Крым. Этот процесс уже идет, не случайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Он в последнее время был серьезно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен"

- Илья Уманский

При этом Анапа остается одним из курортов с наиболее развитой инфраструктурой, отметил президент РСТ. Он имеет хорошие санатории, большое число отелей, работающих по системе "все включено" и предлагающих обширную развлекательную программу для всех возрастов. Также в Анапе находится много объектов с бассейнами и аквапарками, которые отчасти смогут заменить туристам пляжи.

И все-таки большая часть номерного фонда Анапы состоит из небольших отелей и гостевых домов, которые принимают туристов, желающих искупаться именно в море. Со слов Ильи Уманского, многие из них могут не открыться этим летом.

Напомним, что сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент купаться в Черном море и загорать на пляжах Анапы и Темрюкского района запрещено, так как их состояние не соответствует норме.