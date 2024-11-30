"Ахмат" помог "Краснодару" утвердить лидерство в РФПЛ

ФК "Краснодар" продолжает выигрывать: сегодня на своем поле он обыграл ФК "Ахмат" из Грозного – 3:1. Это позволило ему удержать лидерство в РФПЛ с 55 очками.

Сегодня в Краснодаре прошел матч двадцать пятого тура чемпионата России по футболу: хозяева поля, ФК "Краснодар", принимали гостей из Грозного – ФК "Ахмат".

Встреча закончилась победой кубанских футболистов – 3:1. Первый хавтайм завершился со счетом 1:0 в пользу "Краснодара" благодаря голу Джона Кордобы на сороковой минуте.

В начале второго хавтайма, на пятьдесят второй минуте, грозненскому футболисту Георгию Мелкадзе удалось поразить ворота хозяев и выправить счет до ничейного 1:1.

В течение следующих 26 минут завязалась борьба, итогом которой стал кубанский дуплет: на семьдесят восьмой минуте гол "Ахмату" забил Эдуард Сперцян, а на восьмидесятой – Кевин Ленини.

Таким образом "Краснодар" удержал лидерство в турнирной таблице РФПЛ с существенным отрывом: у него 55 очков, у команд-преследователей "Спартака" и "Зенита" по 50. Впрочем, "Зенит" может сократить отставание завтра, если выиграет у "Химок" на своем поле.

У "Ахмата" 23 очка, он находится на 13 месте в турнирной таблице.